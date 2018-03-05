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Hayrete düşüren olay! Karısını en son nikahta gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Nikahtan sonra yüz yüze gelmediği eşinden gelen boşanma tebligatı ile büyük şok yaşayan genç mahkemede bir kez daha yıkıldı. Bir gün evli kaldığı eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi

Bir gün evli kaldığı eşi tarafından terk edilen genç üç yıldır nafaka ödüyor.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Atakan Varlı 2015 yılında Kübra isimli bir kadınla tanıştı ve ikili hayatlarını birleştirme kararı aldı. Önce nişan yapıldı, aileler tanıştı ve nikah yapıldı. Tekirdağ Çorlu'da düğün yapılacaktı ama nikahtan sonra genç çift yüz yüze bile gelemedi. Bir hafta sonra ise gencin eline boşanma tebligatı ulaştı. Kendini bir anda mahkemede bulan genç verilen kararla ikinci kez yıkıldı. Bir gün evli kaldığı ve en son nikahta gördüğü eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi. İddiaya göre, kayınpederi ise 100 bin lirasını çaldı.

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"BENİ ALDATTIĞINI GÖRDÜM"

Show Haber'e konuşan Varlı, "Nikahtan sonra kızı hiç görmedim. Araştırmaya başladım, beni aldattığını gördüm. Benimle nikahlı olduğu halde farklı erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Düşünün, bir gün evli kaldım, ikinci günü çekti gitti. Nikahı kıydıktan sonra hiç görmedim. Üstüme icralar gelmeye başladı. Babasından ev alacaktım, babasına yüz bin lira para verdim. Babasından da haber yok, kızdan da haber yok. Buna istinaden üç yıldır nafaka ödüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul nafaka dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
bu iddalar doğruysa adalet düzgün çalışmamış sayılır
@gg1 Adalet varmıki calışsın
adalet bu ulkede sadece bayan ismi
şimdi bu aşağılığı bulsa gebertse cinayete kurban gitti diye adamdan sayarlar o aşağılık hayvanı babasıda dahil.. onursuz pislikler..
6 ay evli kaldım 10 senedir nafaka ödüyorum,,bu yine benden iyi
HER BOŞANAN KADINA NAFAKA BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR YARGI BOŞANMA KARARI ALAN ÇİFTİ İYİ ARAŞTIRMALIDIR HER İKİ TARAFIDA İYİ DİNLEMELİDİR ORTADA ERKEĞİN MAĞDURİYET SÖZ KONUSU VARDIR HAKKANİYETLE HAREKET EDİLMESİ GEREKİR HANİ DİYORSUNUZ YA HER KADIN ÇİÇEKTİR ANNEDİR YOK ÖYLE BİŞEY İŞTE BU HANGİ ÇİÇEKTEN OLUYOR SÖYLEYİN BAKALIM.
nafaka demek yoksulluk ödeneği demek deilmi eskiden bayanlar çalışmazmış şimdi evde oturan bayan mı var nein nafakası bu
BU İŞE BİR ÇARA BULUNMALI SANKİ EMEKLİ MAAŞI GİBİ HAYAT BOYU MAAŞ AL
Suç kadına nafaka bağlayan mahkemede resmen aymazlık. Düşününce işin içinde avukatlar da var gibi duruyor.
Bu nasıl haber mantığı ya, mağdurun yüzünü gösteriyorsunuz , neden kadının yüzünü göstermiyorsunuz?
adalete bak
nafaka olayı komedi zaten nerede kadın erkek eşitliği
ee kadına şiddete son falan filan diyonuz erkeğe cinnet geçirtiyonuz, boşanmış kocasından nafaka alıyo gidiyo başka erkele yaşıyo eski eşten aldığı nafakayı öteki erkekle yiyor eski eş mahkemeye başvurduğunda ispatla diyo beraber yataktan selfi atmalarını beklicek adam :)))
olan erkeklere oluyor yazık günah sistem gözden geçirilmeli
Tanışıp kısa sürede evlenmeye kalkan kızlar genelde dolandırıcı çıkıyor. Gençlerimiz iyice araştırmaları lâzım.
Sonrada kadın cinayeti,,, kadın cinayetlerinin tek sebebi süresiz nafaka dır, Türkiye de adalet sistemi kadın aldatsa bile bosanirken erkek karşısında haklı durumda, ömür boyu nafaka alsın tazminat alsın sonra da gidip evli barkli erkekler le yatıp kalksin ama nafaka sıcak kesilmesin
@fatihsakarya40 3800 gün sigortam var,işsiz kalsam devlet bana 10 ay o da 974 tl para veriyor. Abim boşandı asgari ücretle çalışıyor,6 senedir para ödüyor.çocuğunu görmeye giderken bile devlete para yatırıp görebiliyor çocuğunu. Şuanda 865tl ayda nafaka ödüyor. Bu arada Şuan evli ve iki çocuğu var. Onlara taş yedirecek herhalde.devlet bu işe bir çözüm bulmalı artık...
Ya arkadaş bu nasıl iştir? Nafaka için boşanma davası açılması gerekmez mi? Hadi açıldı diyelim nafaka verilmesine karar verildiyse ya erkek mahkemeye gitmedi ya da başka bir halt yedi. Ayrıca Erkek aldatıldığını söylüyor. Kanıtlarıyla birlikte dava açsaydı nafaka vermeden boşanma işini yapmaz mıydı hakim? Bu işin içinde kesilikle başka işler var.
Adalete bak.
o kararı veren hakim neresiyle vermiş bu kararı bir gün evlen boşan 500 tl nafaka ömür boyu ne güzel
Bunun adına ADALET deniyor...! Bu nafaka ya bağlayan hakime sormak gerek yahu 1 gün evlilikte nafakamı olurmuş zaten kadınlar erkekleri hep keriz olarak görüyor.
yalan haber. benim kuzenime de aynısı oldu. akşam evlendiler. kız eve geldi hastayım dedi. gece hastanede geçirdi. sabah da kuzenim uyanmadan eşyasını toplayıp ailesinin yanına gitmiş. kuzenim mahkemeye verdi. hiç evlenmemiş gibi hemen boşadılar hatta kimliğinde nüfusunda evlenmiş bile yazmıyor. nafaka falan hiçbir şey de ödemiyor. yeniden evlenirse sıkıntı çıkmasın diye mahkemeye verdi. onu da kazandı kimlik bilgilerinde evlendi bile yazmıyor.
kadin erkek eşit değilmi nedir bu nafaka isi cocuk olur cocuga verilir eyvallahta bosandigin kadina para vermek nedir yaa
adalete ne zaman güvendiysem sonunda bide suçlu oldum ben adalete fazla inanmam kadın boşanacak adaöa seneryo yapacak birde 500 öde ödemezsen yakalama bari çıkıp cezaevinde yatmasan
Ben bu filmi defalarca izledim .. bi akıllanamadık gitti .. erkek milleti olarak ne geliyosa başımıza .... maalum yani..
düşünün bir karar veriliyor ama hakimin hiç umrunda değil insanlar adaletten soğuyor güvenmiyor.. o kararı veren hakim neye gire karar verdi karar verirken neyin kafasını yaşıyordu.. turkiyede adalet var ama adaleti uygulayacak hakimler yok. hepsinin cani cehenneme
Böyle adalet olmaz olsun bende o mağdurlardan biriyim 4 ay evli kaldım çekti gitti ağzıma s.çtılar Türkiyede adalet diye birşey yok boşanma davalarında sürekli kadınlar haklı gösteriliyor. Hatta aldatan kadına bile nafaka bağlandığına şahit oldum.
yazık bu işin biran once adalete kavuşturulması lazım
LA ŞAKAMI BU AKP NİN ADALETİ BUMU
Gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum
2015te tanıştın ve 3 senedir nafaka ödüyorsan tanıştıktan sonra tanıyamadan evlendin ve evlendikten sonra 1 gün bile görmediğin kadının babasına 100bin lira verdin demektir. Kaşınmışsın!
3800 gün sigortam var,işsiz kalsam devlet bana 10 ay o da 974 tl para veriyor. Abim boşandı asgari ücretle çalışıyor,6 senedir para ödüyor.çocuğunu görmeye giderken bile devlete para yatırıp görebiliyor çocuğunu. Şuanda 865tl ayda nafaka ödüyor. Bu arada Şuan evli ve iki çocuğu var. Onlara taş yedirecek herhalde.devlet bu işe bir çözüm bulmalı artık...
Allah kimseyi kör edip de, şirin akıldan etmesin.
büyük adaletimiz eğitimsiz hakimlerle yürümeye çalışırsa sonucun böyle olması kaçınılmaz bu ülkede haklı olmak istiyorsan güçlü olacaksın yada güçlü birilerini tanıyacaksın yoksa bir hiçsin
ne hale geldik yaa yakın herşey yakın Allah cc kıyameti yaklaşıyorr
müslüman bir milletiz i allafın adaleti ile yargılanacağız , ama allahın adaletini bıraktık isviçrelilerin adaleti ile yargılanıyoruz.. bu düzeni getireni ben söylesemde söylemesemde Allah yapacağını bilir.
sana akıl veren yok anlaşılan bu işen kurtulman icin sana bedava akıl madem böyle iddia ediyorsun başka erkelrle yan yana samimi fotoğraflarını bul mahkemeye ver..
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