Hayrete düşüren olay! Karısını en son nikahta gördü

Bir gün evli kaldığı eşi tarafından terk edilen genç üç yıldır nafaka ödüyor.
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Atakan Varlı 2015 yılında Kübra isimli bir kadınla tanıştı ve ikili hayatlarını birleştirme kararı aldı. Önce nişan yapıldı, aileler tanıştı ve nikah yapıldı. Tekirdağ Çorlu'da düğün yapılacaktı ama nikahtan sonra genç çift yüz yüze bile gelemedi. Bir hafta sonra ise gencin eline boşanma tebligatı ulaştı. Kendini bir anda mahkemede bulan genç verilen kararla ikinci kez yıkıldı. Bir gün evli kaldığı ve en son nikahta gördüğü eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi. İddiaya göre, kayınpederi ise 100 bin lirasını çaldı.
"BENİ ALDATTIĞINI GÖRDÜM"
Show Haber'e konuşan Varlı, "Nikahtan sonra kızı hiç görmedim. Araştırmaya başladım, beni aldattığını gördüm. Benimle nikahlı olduğu halde farklı erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Düşünün, bir gün evli kaldım, ikinci günü çekti gitti. Nikahı kıydıktan sonra hiç görmedim. Üstüme icralar gelmeye başladı. Babasından ev alacaktım, babasına yüz bin lira para verdim. Babasından da haber yok, kızdan da haber yok. Buna istinaden üç yıldır nafaka ödüyorum" dedi.
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu
Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı
Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 37 yorum