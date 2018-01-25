Gelin ile görümce birlikte kaçtı

21 yaşındaki Buse Şule Fariz ile 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş bir not bırakarak kayıplara karıştı.

Olay Bahriye Dalgıç'ın kızına ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Kızının evine giden Dalgıç, "Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla karşılaştı. İki kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kaçmışlardı. Anne, sosyal medya hesaplarını kapatan gelin ile görümcenin telefonuna da ulaşamadı

Notun ardından polise giden aile kayıp ihbarında bulundu. Show habere konuşan anne, "Dön kızım, çocuklar ağlıyor. Canına kıyarlar diye korkuyorum, ne olur çocuğumu bulun " diye isyan etti.

İki kadın ortadan kaybolalı 3 günü geçti. Ailenin tek isteği çocuklarının sağsalim geri dönmesi...