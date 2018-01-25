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Gelin ile görümce birlikte kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 15:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

'Gelin- görümce' denilince akla ilk gelen kavgalar olur. Ancak ezberler bu kez bozuldu. Gelin ile görümce bir olup, çocuklarını da geride bırakarak kayıplara karıştı. Buse Şule Faris ve Gizem Keleş her yerde aranıyor.

21 yaşındaki Buse Şule Fariz ile 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş bir not bırakarak kayıplara karıştı.

Olay Bahriye Dalgıç'ın kızına ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Kızının evine giden Dalgıç, "Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla karşılaştı. İki kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kaçmışlardı. Anne, sosyal medya hesaplarını kapatan gelin ile görümcenin telefonuna da ulaşamadı

Notun ardından polise giden aile kayıp ihbarında bulundu. Show habere konuşan anne, "Dön kızım, çocuklar ağlıyor. Canına kıyarlar diye korkuyorum, ne olur çocuğumu bulun " diye isyan etti.

İki kadın ortadan kaybolalı 3 günü geçti. Ailenin tek isteği çocuklarının sağsalim geri dönmesi...

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp gelin-görümce Buse Şule Fariz

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
İNTERNETTEN BUŞMUŞLARDIR BİRER TANE.İNSAN ÇOCUĞUNU NASIL BIRAKIR.ÇOK PİŞMAN OLURLAR AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ
kısacası bunlar birbirlerine aşık olmuş kaçmışlar
lezbiyenlermiymis?normal
HAYIRDIR BUNLAR LEZBİYENLERMİYMİŞ DE GARİP KAÇIŞ ANLATIMI YAPILIYOR HEEE BEN ÖLE ANLADIM KARDEŞİM
Boş işleri haber ederler
DEMEK Kİ TÜRBAN AHLAKI ÖRTMÜYOR...İNANÇ VE AHLAK İNSANIN BEYNİNDE VE YÜREĞİNDEDİR...
bunlarr. deyerlii şeyşeride almışlar. tatile gittimişler geşir şer para bitincee
Bu işte bi iş var..
özenti ve lüks hayat insanlara neler yaptırıyor fakat kendilerine yazık ediyorlar geride kalan çocuklar eş anne baba yazık ne haldedirler
BRAVOOO COK IYI OLMUŞŞ
bu ikisii parayıı bulmuşlar bence kaçmışlar
lez degilseler sıkıntı tatil bölgelerine bakın ordadırlar
Essalamün veberakatü bir yaşıma daha girdim,Adnan hocayı aradınız mı
Kısaca cahillik diyelim.Zamanında kızını dövmeyen şimdi otursun dizini dövsün bakalım.
kacmismibgercekten vay anasini
Paranın suyu çekince pompaa...
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