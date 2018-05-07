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Gelin ve damat kendi düğünlerindeyken evleri soyuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde gelin ve damat kendi düğünlerindeyken evlerine giren hırsız ya da hırsızlar, astsubay damadın tabancası ile 5 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde gelin ve damat kendi düğünlerindeyken evlerine giren hırsız ya da hırsızlar, astsubay damadın tabancası ile 5 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.
Olay, Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi 703 Sokak üzerinde meydana geldi. Gelin ve damat kendi düğünlerindeyken hırsız ya da hırsızlar, yeni çiftin evlerine girdi. Hırsızlar, damat astsubay K.E.'nin (27) tabancasıyla 5 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Düğün sonrası eve gelen çift, yatak odalarında bulunan çekmecede, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık takı ve ziynet eşyalarıyla yine aynı çekmecedeki tabancanın yerinde olmadığını gördü. Hırsızlık polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, incelemenin ardından hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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