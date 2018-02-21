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Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 18:25 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, gelin ve kaynananın da bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, gelin ve kaynananın da bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Suna A. ve Yüksel A., 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı (2)Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı (2)Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı (2)

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