Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Damadın annesi Tülay İnser, “Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah geçim versin evlatlarımıza. Eşimle beraber konuştuk. Arkadaşlarımız sayesinde karar verdik. Çok ilginç olacağını da düşündük. Oğlumuz da bunu çok istiyordu" diye konuştu.

"EŞİM ÇOK ŞAŞIRDI"

Damat Kemal İnser de kayığı yapan babası Halil İnser’e sürprizi için teşekkür ederek, "Manisa'da belki de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Öncelikle güzel babama çok minnettarım. Biz aslında sürpriz dolu bir aileyiz. Her an her şeyi oluşturabiliriz. 5 dakika içinde kavga olur, şamata olur, 5 dakika sonra bir sürprizle insanları mutlu edebiliriz. Eşim de bu şekilde kendisini almaya geldiğimizi görünce şaşırdı. Güzel bir anı oldu bizim için."

Gelin Damla İnser ise böyle bir şeyi beklemediğini, kayık sürprizinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

