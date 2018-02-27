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Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı gelinini av tüfeği ile öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı.Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda dün akşam meydana geldi.

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı gelinini av tüfeği ile öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı.
Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Fahrettin H. tartıştığı gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H.’ye (48) av tüfeğiyle ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan gelin Serpil H. hayatını kaybetti.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından ifadesi alınan zanlı Fahrettin H., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediğini sorduğu zanlı, "Pişmanım. Olay ile ilgili bir şey hatırlamıyorum. Torunum başıma sopa ile vurdu’’ dedi.
Cinayet zanlısı Fahrettin H., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak Eşen T tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

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Meymenetsiz adam.
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