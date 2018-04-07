HABER

Gemi yalıya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı.

Gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Gemi yalıya çarptı

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.