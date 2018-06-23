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Gemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

MERSİN açıklarındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına arama- tarama faaliyeti yürüten Apollo Moon isimli gemide, merdivenlerinden düşüp kaburgalarını kıran makine mühendisi, Sahil Güvenlik helikopteri ile alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Gemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN açıklarındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına arama- tarama faaliyeti yürüten Apollo Moon isimli gemide, merdivenlerinden düşüp kaburgalarını kıran makine mühendisi, Sahil Güvenlik helikopteri ile alınıp, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in yaklaşık 30 deniz mil açığında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına arama-tarama çalışması yürüten Apollo Moon isimli geminin makine mühendisi İbrahim Ducoğlu (42), önceki gün güvertede merdivenlerden düşerek yaralandı. İlk müdahalesi gemide yapılan Ducoğlu'nun şiddetli ağrıları nedeniyle Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile irtibata geçen gemi kaptanı, bulundukları bölgenin koordinatlarını verip helikopter ve sağlık ekibi talebinde bulundu.
Bölgeye ulaşan helikopterden halatla gemiye inen sağlık ekibi, Ducoğlu'nun kaburgalarında kırık saptadı. İbrahim Ducoğlu, kurtarma sepetiyle hastaneye götürülmek üzere helikoptere çekildi. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu gemi personeli tarafından kaydedildi.
Mersin'deki bir hastanede tedaviye alınan Ducoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Gemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldüGemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldüGemide düşüp yaralanan mühendis helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü

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