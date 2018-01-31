Gemiden denize düşen işçi öldü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde limanda gemiden yük indirildiği sırada önce ambara ardından da denize düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde, Derince'de bulunan limanda meydana geldi. 49 yaşındaki Emrullah Balçık gemiden yük indirildiği sırada dengesini kaybederek önce ambara ardından da denize düştü. Emrullah Balçık, mesai arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Emrullah Balçık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk babası Emrullah Balçık'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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