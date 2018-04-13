Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen ‘Vitaspirit’ isimli geminin tarihi yalı ile birlikte iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’ın işletmecisi, gemi kaptanına izafeten 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz talebinde bulundu.

Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 7 Nisan 2018 tarihinde Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ile birlikte yalının yanında bulunan ve iskelesine çarptığı Uskumru Balık Restora’nın sahibi, avukatı Ali Mahir Başarır aracılığıyla İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurarak haciz talebinde bulundu.

Dilekçede, “Malta bayraklı, Vitaspirit isimli ticaret gemisi, 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçişi esnasında hakimiyetini kaybederek boğaz kenarında bulunan Uskumru Gıda İşletme Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iskelesine çarparak müvekkilin taşınmazında maddi zarara sebebiyet vermiştir” denildi.

“2 milyon TL maddi zarar meydana gelmiştir”

“Vitaspirit isimli geminin, müvekkil restoranının hizmet vermekte olduğu iskele kısmına çarpması neticesinde 2 milyon TL maddi zararı meydana gelmiştir” ifadelerine yer verilen dilekçede, “Restoran, kazadan önce 135 kişilik kapasiteyle çalışmaktaydı. Kazada iskele üzerinde bulunan ve 135 kişiye hizmet vermek için bulundurulan masa, sandalye, ısıtıcı vb. eşyaların yanısıra dekorasyon eşyaları da kazadan etkilenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Avukat Başarır dilekçesinde, “Müvekkil restoranın maddi zararının tam olarak belirlenmesi için zarar tespiti davası açacağımız ve dava sonuçlanıncaya kadar haksız fiile sebep olan geminin yabancı bayraklı olması, Türkiye’de yerleşik olmaması, karasularımıza terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alınarak Vitaspirit isimli gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.