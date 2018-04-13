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Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen ‘Vitaspirit’ isimli geminin tarihi yalı ile birlikte iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’ın işletmecisi, gemi kaptanına izafeten 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz talebinde bulundu.Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 7 Nisan 2018 tarihinde Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ile birlikte yalının yanında bulunan ve iskelesine çarptığı Uskumru Balık Restora’nın sahibi, avukatı Ali Mahir Başarır aracılığıyla İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurarak haciz talebinde bulundu.Dilekçede, “Malta bayraklı, Vitaspirit isimli ticaret gemisi, 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçişi esnasında hakimiyetini kaybederek boğaz kenarında bulunan Uskumru Gıda İşletme Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iskelesine çarparak müvekkilin taşınmazında maddi zarara sebebiyet vermiştir” denildi.“2 milyon TL maddi zarar meydana gelmiştir”“Vitaspirit isimli geminin, müvekkil restoranının hizmet vermekte olduğu iskele kısmına çarpması neticesinde 2 milyon TL maddi zararı meydana gelmiştir” ifadelerine yer verilen dilekçede, “Restoran, kazadan önce 135 kişilik kapasiteyle çalışmaktaydı.

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen ‘Vitaspirit’ isimli geminin tarihi yalı ile birlikte iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’ın işletmecisi, gemi kaptanına izafeten 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz talebinde bulundu.
Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 7 Nisan 2018 tarihinde Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ile birlikte yalının yanında bulunan ve iskelesine çarptığı Uskumru Balık Restora’nın sahibi, avukatı Ali Mahir Başarır aracılığıyla İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesine dilekçeyle başvurarak haciz talebinde bulundu.
Dilekçede, “Malta bayraklı, Vitaspirit isimli ticaret gemisi, 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçişi esnasında hakimiyetini kaybederek boğaz kenarında bulunan Uskumru Gıda İşletme Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iskelesine çarparak müvekkilin taşınmazında maddi zarara sebebiyet vermiştir” denildi.

“2 milyon TL maddi zarar meydana gelmiştir”
“Vitaspirit isimli geminin, müvekkil restoranının hizmet vermekte olduğu iskele kısmına çarpması neticesinde 2 milyon TL maddi zararı meydana gelmiştir” ifadelerine yer verilen dilekçede, “Restoran, kazadan önce 135 kişilik kapasiteyle çalışmaktaydı. Kazada iskele üzerinde bulunan ve 135 kişiye hizmet vermek için bulundurulan masa, sandalye, ısıtıcı vb. eşyaların yanısıra dekorasyon eşyaları da kazadan etkilenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Avukat Başarır dilekçesinde, “Müvekkil restoranın maddi zararının tam olarak belirlenmesi için zarar tespiti davası açacağımız ve dava sonuçlanıncaya kadar haksız fiile sebep olan geminin yabancı bayraklı olması, Türkiye’de yerleşik olmaması, karasularımıza terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alınarak Vitaspirit isimli gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

“Günlük ortalama 21 bin TL kazanç kaybı olmuştur”
İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesine ikinci kez başvuru yapan ve hasar, kazanç kaybının tespiti talebinde bulunan Avukat Ali Mahir Başarır, müvekkil şirket tarafından işletilen Uskumru Balık Restoran’ın 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, “Restoran mevsim şartlarına göre değişmekle birlikte günlük ortalama 38 bin TL ile 65 bin TL arası kazanç sağlamaktadır. Restoranda toplamda 400 kişilik yer bulunmaktadır. Müvekkil şirketin 135 kişilik yeri hali hazırda kullanamadığı dikkate alınarak günlük ortalama 12 bin 825 TL ile 21.938 TL kazanç kaybı olmuştur” ifadelerini kullandı.
Avukat Başarır, öte yandan kazaya ilişkin açılan davaya katılma talebinde bulundu.

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

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Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
2 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
3 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
4 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
5 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
6 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
7 / 7

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi

Geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’dan 2 milyonluk haciz talebi
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