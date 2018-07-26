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Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik İlçesinde karaya vuran yunus vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus vatandaşlar tarafından kesildi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

yunus

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik yunus balığı yunus

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
millet aç sarayda yaşasalardı yapmazlardı
Aç insanlar açç
Bir yunus balığı denizde kalan insanlara bile arkadaşça yaklaşmakta ne yazık ki kendini bilmez mahlukat yine caniliğini gösterdi Allah cezasını versin
Yunusun şansa bak;başka ülkede kıyıya vursa insanlar seferber olur denize yeniden ulaştırmak için ama bizde akşam yemeği oluyo
asiri cehaley malesef insanlarin ruhsal durmu bir felaket
Yedikten sonra zehirlenseydin de görseydik :(
Allah cezanızı versin kansızlar, size düşen o balığı denize geri döndürmekti imansız allahsızlar,
Türkiyede çok normal millet aç
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