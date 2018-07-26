Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus vatandaşlar tarafından kesildi.
O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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