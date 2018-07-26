Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus vatandaşlar tarafından kesildi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

