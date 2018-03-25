Gemlik’in huzurunu droneler sağlayacak

Gemlik huzur ve asayiş için drone ile izlenecek.

Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “İlçemizin emniyetini, asayişini huzur ve güvenliğini mükemmel hale getireceğiz” dedi.

Gemlik ilçemizi dronelerle çok daha huzurlu ve güvenli hale getireceğiz diyen Karakuş, “Hem polisimiz, hem jandarmamız teknoloji kullanımı ile çok daha etkin hale gelecek. Suç işlemeyi anında önleyeceğiz, suç işleyenleri anında yakalayacağız" ifadelerini kullandı.