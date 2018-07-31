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Gemlik'te denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Kurşunlu Mahalalesi Kumsaz mevkiinde sahilde gezenler, suyun yüzeyinde erkek cesedi gördü. Haber verilmesiyle gelen Deniz Polisi ekipleri, kıyıya yakın bölgedeki cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, yapılan ilk incelemeden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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