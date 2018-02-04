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Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 14:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olan R.D., kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü bir yıllık eşi ev kadını H.N.D.'ye boşanma davası açıp, 300 bin TL tazminat istedi. Ayrıca R.D.'nin talebi doğrultusunda mahkeme, genç kadının kocasına 6 ay boyunca yaklaşmamasına karar verdi.

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Çeşme'de oturan R.D., geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

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Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu dumunu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen daha devam etmektedir"dedi.

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Avukat Polat, çift arasındaki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak sunup, bunların da incelendiğinde müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürdü. R.D. için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirten Avukat Polat, çiftin boşanmalarına, H.N.D.'nin 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istedi.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Boşanma davası açmasının ardından eşinin kendisine yine şiddet uygulayabileceğini öne süren R.D., mahkemeden koruma kararı vermesini de talep etti. Mahkeme, H.N.D.'nin 6 ay boyunca kocasına yaklaşmamasına karar verdi. Davanın İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
darp erkeğe şiddet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
erkeğe şiddete hayır
Len o karı bana bi denk gelecek ki...Yermisin yemezmisin...Bulmuş layt kocayı zilli
o karıyı bana getirin
bu haberi okuyan herkes kafasında canlandırma yapmıştır ve tebessüm etmiştir boşlukları kim nasıl doldurursa artık ....
ne azgın fantazi si var mis kadının. erkeğin canı yok sanki bu ne yaa fantazi yapmaz. gelir ister yok öyle şey
Canım sen ortada erkeğim diye dolaşma bi daha:)
bu kadın kocasını öldürür
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