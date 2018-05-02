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Genç kabin memuru hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapan Mümün Güventürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Genç kabin memuru hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapan Mümün Güventürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Bağcılar'daki evinde aniden kalp krizi geçiren 1981 doğumlu kabin amiri Güventürk, hayatını kaybetti. Bir arkadaşı ile birlikte evde olduğu sırada aniden fenalaşan Güventürk, gece saat 03.00 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kabin memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre önce de THY Uçuş Eğitim Başkanı kaptan pilot Sedat Şekerci evinde; THY kaptan pilotu Gürcan Mantı da, Atatürk Havalimanı'nda geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

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Genç kabin memuru Mümün Güventürk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GECE ÜÇTE NE İÇİYORDU ACABA
Canlı Yayında Kendisini Doğalgaz Borusuna Asarak İntihar Etti.
her bunye basinci kaldirmiyor. halbuki o kadar teste giriyorlar.. gerci ecel gelince bahane cok..
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