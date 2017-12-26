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Genç kadın, para için öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 11:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 1 çocuk annesi Gamze İlhan'ın (28), para için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. 1 oğlu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşandıktan sonra Soner Uçku ile evlendi. Uçku'nun borçları yüzünden çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin borçlarını ödemek için, iddiaya göre ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda Uçku'na eksik para vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında evde kavga çıktı.

Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla Gamze İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan (63), şöyle dedi:

"Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum."

Polis, firari katil zanlısını yakalamaya çalışıyor.

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