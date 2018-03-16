Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Bolu'da bir kablo firmasına ait fabrikada çalışan Başak Y., sosyal paylaşım sitesi, üzerinden kendisini polis olarak tanıtan ve adının Hakan Taşkıran olduğunu söyleyen kişiyle tanıştı. Genç, kadın karşısındaki kişinin kendisine gönderdiği başkasına ait fotoğraflardan ve söylediği sözlerden etkilenerek aşık oldu. Hakan Taşkıran ismini kullanan kişi, Başak Y.den ihtiyacı olduğu gerekçesiyle farklı zamanlarda para istedi. Başak Y. de duygusal olarak bağlandığı bu kişiye toplamda 14 bin TL. gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Asıl isminin Aydın A. olduğu öğrenilen kişi hakkında Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın A. katılmazken, Başak Y. mahkeme salonunda yerini aldı. Genç kadın mahkemede verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı:

"YAKIŞIKLI BİRİSİYLE TANIŞTIM"

"2016 yılında sosyal paylaşım sitesinden Hakan Taşkıran isimli yakışıklı birisiyle tanıştım. Aramızda duygusal bir bağ başladı. Gönlümü de kaptırmıştım. Bana kendisinin polis olduğunu, hatta bekar olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Benden ilk olarak telefon borcu olduğunu ve 485 TLye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de onu kıramadım ve hemen parayı havale ettim. Duygusal bağım her geçen gün artmıştı. Sosyal medya hesabından sürekli olarak hep güzel sözler söylüyordu. Ben de onunla evlenmek istiyordum. Son olarak biraz borcu olduğunu ve hastalandığını söyleyerek benden yine para istedi.