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Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

Mardin'de sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekât polisi B.K.'nın beraatına karar verildi. Mağdur M.B., dün öğlen saatlerinde duruşmaya katılmak için geldiği Mardin'de intihara teşebbüs etmiş, bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede midesi yıkanmıştı.

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine, dün geldiği Mardin'de intihara teşebbüs eden mağdur M.B., sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Mardin Kadın Platformu ve çok sayıda kişinin izlediği duruşmaya Diyarbakır ve Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi de katıldı. Duruşmadan önce mahkemeye başvuran mağdurun avukatı Gülşen Özbek, sanık polisin nişanlısının duruşma salonuna silahlı olarak girdiğini, bu nedenle duruşmadan çıkarılmasını veya silahın salon dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine salonda bulunan sanığın nişanlısının silahı alınarak, olay duruşma tutanağına geçirildi.

Duruşmada söz alan Avukat Aslı Pasinli, dosyada eksikliklerin olduğunu ve yargılamanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Cinsel saldırı var, kanamanın bir ay sürdüğüne dair rapor var ama hala tutuklama yok. Sanığın delilleri karartması ihtimali olmasına rağmen tutuklanmıyor" dedi. Mağdur tehdit edildiği için dün intihar girişiminde bulunmuş. Bütün yargı makamları bundan sorumludur" diye konuştu. Mağdur avukatlarından Nezahat Almas ise "Müvekkilim ile dün davayı konuşmak için görüşecektik. Görüşmeye gelmedi ve intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı müvekkilimi iki kişi sormuş. Müvekkilim neden öldürülmek isteniyor? Biz onu öldürtmeyecegiz, yaşatacağız. Davadan vazgeçmiyoruz" dedi.

Tecavüz sanığı özel harekat polisi beraat ettiTecavüz sanığı özel harekat polisi beraat etti

AVUKATI, 1 AY ÖNCE AÇIĞA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Mağdur avukatı Gülşen Özbek de hakkında ceza yargılaması olan kişinin görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir işlem yapılıp yapılmadığının tespiti için Emniyet'e yazı yazılmasını istedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Engin Hamidi, müvekkilinin bir ay önce açığa alındığını söyledi.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Cumhuriyet savcısı da bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanık B.K.'nın beraatına hükmetti.

DÜN İNTİHARA KALKIŞTI

Mardin'de, özel harekât polisi B.K.'nın tecavüzüne uğradığını iddia eden M.B., sanık polisin tutuklanmaması ve görevine devam etmesi nedeniyle şehri terk etmiş, başka bir ile yerleştiğini belirtmişti. M.B., sanık polisin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına katılmak üzere dün Mardin'e geldi. Mardin'de bulunan evine geçen M.B., öğlen saatlerinde yüksek miktarda ilaç içerek intihara teşebbüs edince ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti. (DHA)

Tecavüz mağduru, duruşmadan 1 gün önce intihar girişiminde bulunduTecavüz mağduru, duruşmadan 1 gün önce intihar girişiminde bulundu
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Özel Harekat polisi mardin

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu olay tamamen düzmece. Sünepenin teki her halti yemiş içmis sonra polisin basima kalmaya calismis. Hadi ordan. Devlet dusmanlari takip eder artik davayi
umarım senin yakınınında başına gelir
ADALET BUDUR İŞTE . POLİS DIYE KENDINI YAMAMAYA CALISTI BIZIMKIDE AKAILLI CIKTTI ITELEYI VERDI UZAGA KIZI VAYYYY SENMISIN BUNU YAPAN DIYEDE IFTIRA ATTI POLISE . SONUC BERAAT . BU IFTIRACIYA DAVA ACILMASI GEREKLI . HAYAT SONDURMEK O KADARDA KOLAY OLMAMALI CEZASINI CEKSIN
Türkiyede adalet böyle işlediği sürece bu olaylar bitmez
niye tutuklanacak canım? arkasında kimbilir kimler var, öyle her istediğinizi tutuklayamazsınız. !!!
Bu habere yorum bile yapılmıyor hakim cezayı nasıl versin cesaret kalmadı
bişe olmaaazzzz polis devletlerinde bu çok olağan akpye vermeye devam
Nefsi için baklava çalan ÇOCUK yıllarca hapis yatar adalet yok ülke de ! teşekkürler güzel ülkem yine ysnıltmadın bizi????
bu devlet tecevüz edene ceza değil ödül veriyor
Kız bir de zihinsel özürlü adalet eşit işlemezse devlete güven kalmaz.Bu olay doğruysa böyle polisi içerden uzun süre çıkmaması lazım.
adalete bak özel harekatçıya herşey serbest, hele doğuda ise tamam.
Burdaki yorumlara bakınca insanlar artık tecavüzü bile hoş karşılamaya başlamışlar tabiki 8-12 yaşında kızlar evlendirilebilir diyen Diyanete ülkenin çeşitli yerlerinde çocuklara tecavüzlere hırsızlığa arsızlığa rüşvete ülkenin talanına gözünü kapatanlara herşey normal gelmeye başlamış burda tecavüzü suçlamıyorlarda polisi koruyorlar başka polis yokduda onu niye suçlamış acaba diyen yok karşısında kadınya kesin kaşardır gözüyle bakıyorlar hırsızlarada çalışıyor diye ses çıkamıyorlar tecavüzcülerede bir kereden bişey olmaz diye ses çıkarmıyorlar toplumun geldigi son durum bu yazıklar olsun
sultan ve sultanın askerleri, elbet size de o gün hani sultanınız nerde askerleri diyecektir ALLAH (cc).
Allah Halimdir.
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