Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine, dün geldiği Mardin'de intihara teşebbüs eden mağdur M.B., sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Mardin Kadın Platformu ve çok sayıda kişinin izlediği duruşmaya Diyarbakır ve Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi de katıldı. Duruşmadan önce mahkemeye başvuran mağdurun avukatı Gülşen Özbek, sanık polisin nişanlısının duruşma salonuna silahlı olarak girdiğini, bu nedenle duruşmadan çıkarılmasını veya silahın salon dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine salonda bulunan sanığın nişanlısının silahı alınarak, olay duruşma tutanağına geçirildi.

Duruşmada söz alan Avukat Aslı Pasinli, dosyada eksikliklerin olduğunu ve yargılamanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Cinsel saldırı var, kanamanın bir ay sürdüğüne dair rapor var ama hala tutuklama yok. Sanığın delilleri karartması ihtimali olmasına rağmen tutuklanmıyor" dedi. Mağdur tehdit edildiği için dün intihar girişiminde bulunmuş. Bütün yargı makamları bundan sorumludur" diye konuştu. Mağdur avukatlarından Nezahat Almas ise "Müvekkilim ile dün davayı konuşmak için görüşecektik. Görüşmeye gelmedi ve intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı müvekkilimi iki kişi sormuş. Müvekkilim neden öldürülmek isteniyor? Biz onu öldürtmeyecegiz, yaşatacağız. Davadan vazgeçmiyoruz" dedi.