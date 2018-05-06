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Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmen Arzu Y., kendisini 'avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İstanbul'dan Suruç'taki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu 2 yıl önce ataması yapılan Arzu Y., bir arkadaş grubunda tanıştığı ve kendisini 'avukat' olarak tanıktan Ömer A. ile görüşmeye başladı. Arzu Y., bir süre görüştükten sonra gönlünü kaptırdığı Ömer A. ile nişanlanma kararı aldı. Evlilik hayali kurarak ailesi ile de tanıştırdığı sahte avukat, iddiaya göre geçen yılın son günlerinde Arzu Y.'ye, kazançlı bir yatırım için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Arzu Y. de çok güvendiği sahte avukata 70 bin lira kredi çekip biriktirdiği para ile birlikte toplamda 155 bin lirayı verdi. Ancak, Ömer A. genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı sahte avukatın dolandırıcı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı ve suç duyurusunda bulundu.

Arzu Y., Hukuk Fakültesi diploması, Baro kimlik kartı gösterdiği için güvendiği Ömer A.'nın dolandırıcı olduğunu ancak parasını kaptırdıktan sonra anladığını ve psikolojik çöküntüye uğradığını anlattı. 155 bin lirasının dolandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Arzu Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:

'BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU'

"Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca ve gerçeği anlayınca savcılığa başvurarak şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Bir öğretmen olduğum için çocuklara verimli olmaya çalışıyorum. Bunun için psikolojik destek alıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı sahte avukat Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o para kolay birikmiyor üstelik bir de kredi çekerek borçlanmışssın.yazık olmuş geçmiş olsun.bu ülke yasaları onun cezasını veremeyecek vermeyecek ama inşallah allah onun belasını verecektir
Acaba daha ne verdi?
iyi de adamın yüzü neden kapalı :) adam sahtekar belki biri tanır ihpar eder !!!!
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