Genç kadından 28 bin lira alan telefon dolandırıcısı polisten kaçamadı

Karaman’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları genç kadından 28 bin lira dolandıran çete elemanlarından birisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın tarafından park halindeki otomobilin yanına bırakılan paraların çete elemanı tarafından alınması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Dolandırıcılık olayı, 3 gün önce Külhan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çete elemanları telefonla ulaştıkları Z.S. (23) isimli kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedi. Genç kadın ise dolandırıcıların anlattıklarına inanarak, vereceği adrese paraları getirebileceğini söyledi.
"Dolandırıcılar, parayı alacak olan çete üyesine kadını kaldırıma otur kalk yaptırarak gösterdi"
Telefon dolandırıcıları tuzağa düşürdükleri genç kadına, verecekleri adrese tek başına gelmesini istedi. 28 bin lira parayı yanına alan kadın ise dolandırıcının verdiği adrese gitti. Adreste beklemeye başlayan çete elemanı Mehmet Fethi D. (27), telefonla çetenin diğer elemanlarına buluşma noktasına sırtında çantalı bir kadının geldiğini söyledi. Kadınla telefonda irtibatta bulunan diğer çete elemanı da kadını parayı alacak olan kuryeye göstermek için kaldırıma otur kalk yaptırdı. Çete elemanı Mehmet Fethi D, kadını gördükten sonra parayı bırakmasını beklemeye başladı. Telefondaki diğer dolandırıcı da, kadına paraları park halindeki otomobilin yanına bırakarak hızla oradan uzaklaşmasını söyledi. Kadının ayrılmasının ardından Mehmet Fethi D, otomobilin etrafında bir tur attıktan sonra paraları alarak olay yerinden hızla kaçtı.
"Vatandaşlar baka kaldı"
Genç kadının telaşlı hali ile biranda kaldırıma oturup kalması, oradaki bir işyerinin önünde bekleyen iki gencin de dikkatini çekti. Bir süre kadını izleyen gençler, daha sonra önünde bekledikleri işyerine girdi. Otomobilin yanına bırakılan paraları yolda yürüyerek giden iki vatandaş da fark etti. İki vatandaş paraları almaya yönelirken, dolandırıcı elini çabuk tutarak onlardan önce paraları alarak hiç birşey yokmuş gibi hızla oradan ayrıldı. Paraları almaya yönelen iki kişi ise dolandırıcının ardından baka kaldı.
"Dolandırıcı Niğde’de yakalandı"
Dolandırıcıların tuzağına düşen Z.S. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca hemen polise başvurdu. Bunun üzerine Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıyı biran önce yakalamak için adeta zamanla yarıştı. Ekipler ilk olarak dolandırıcılık olayının gerçekleştiği sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Görüntüleri tek tek izleyen ekipler, dolandırıcının eşkalini belirledikten sonra iz sürmeye başladı. Şahsın, paraları aldıktan hemen sonra Karaman’dan ayrılarak Nevşehir’e oradan da Niğde’ye gittiği tespit edildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Karaman Emniyet Müdürlüğü şahsın eşkal bilgilerini verdi. Dolandırıcı Mehmet Fethi D, Niğde ekipleri tarafından yakalanarak Karaman polisine teslim edildi.
"Telefon dolandırıcısı tutuklandı"
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Fethi D., mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu arada dolandırıcılıktan tutuklanan Mehmet Fethi D.’nin çeşitli suçlardan emniyette 12 suç kaydının bulunduğu da öğrenildi. Kimlikleri tespit edilen diğer 3 çete elemanının Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oldukları belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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