Genç kadından 28 bin lira alan telefon dolandırıcısı polisten kaçamadı

Karaman’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları genç kadından 28 bin lira dolandıran çete elemanlarından birisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın tarafından park halindeki otomobilin yanına bırakılan paraların çete elemanı tarafından alınması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıcılık olayı, 3 gün önce Külhan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çete elemanları telefonla ulaştıkları Z.S. (23) isimli kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedi. Genç kadın ise dolandırıcıların anlattıklarına inanarak, vereceği adrese paraları getirebileceğini söyledi.

"Dolandırıcılar, parayı alacak olan çete üyesine kadını kaldırıma otur kalk yaptırarak gösterdi"

Telefon dolandırıcıları tuzağa düşürdükleri genç kadına, verecekleri adrese tek başına gelmesini istedi. 28 bin lira parayı yanına alan kadın ise dolandırıcının verdiği adrese gitti. Adreste beklemeye başlayan çete elemanı Mehmet Fethi D. (27), telefonla çetenin diğer elemanlarına buluşma noktasına sırtında çantalı bir kadının geldiğini söyledi. Kadınla telefonda irtibatta bulunan diğer çete elemanı da kadını parayı alacak olan kuryeye göstermek için kaldırıma otur kalk yaptırdı. Çete elemanı Mehmet Fethi D, kadını gördükten sonra parayı bırakmasını beklemeye başladı. Telefondaki diğer dolandırıcı da, kadına paraları park halindeki otomobilin yanına bırakarak hızla oradan uzaklaşmasını söyledi. Kadının ayrılmasının ardından Mehmet Fethi D, otomobilin etrafında bir tur attıktan sonra paraları alarak olay yerinden hızla kaçtı.