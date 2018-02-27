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Genç kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 19:11 | Son Güncelleme

Hatay’da ikamet eden bir genç kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği iddia edilen kişi, Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alındı.Hatay’ın Antakya ilçesinde özel bir inşaat firmasında çalışan Gülay M.

Hatay’da ikamet eden bir genç kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği iddia edilen kişi, Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alındı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde özel bir inşaat firmasında çalışan Gülay M. (29) adlı kadını, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve kadına hakaretlerde bulunduğu iddia edilen, Adana’nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’nde ücretli öğretmenlik yaparken görevine son verilen E.K. adlı şahıs, Kozan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
E.K.’nın iki yıl önce Gülay M. ile sosyal medya üzerinden görüştüğü ancak Gülay M.’nin bu görüşmeye son vermesinin ardından E.K. tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ve tacize uğradığı kaydedildi.
Gülay M. adlı kadının Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine E.K. adlı şahıs Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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