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Genç kadının ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

NİĞDE polisi, sokakta uyuşturucu satanlara karşı yaptığı asayiş uygulamasında, Ayşe O.'nun (27) giydiği ayakkabının topuğunda 7 fişek halinde uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Genç kadının ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE polisi, sokakta uyuşturucu satanlara karşı yaptığı asayiş uygulamasında, Ayşe O.'nun (27) giydiği ayakkabının topuğunda 7 fişek halinde uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Suat Baykal Caddesi üzerinde şüphelendiği otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki Oğuzhan K. ve Ayşe O.'nun şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine arama yapıldı. Polis, Ayşe O.'nun ayakkabısının yüksek topuklarının alt tarafına yapılan zulanın içinde 5.44 gram gelen 7 fişek halinde uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Genç kadının ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktıGenç kadının ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktıGenç kadının ayakkabısının topuğundan uyuşturucu çıktı

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