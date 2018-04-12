Genç kadının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kız arkadaşını otomobilde silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çorlu’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda kız arkadaşı Esen D. (26) ile buluşup birlikte yemek yiyen Bekir Y. (31) daha sonra kiralık olduğu kaydedilen otomobile kız arkadaşını da alarak dolaşmaya çıktı. İddiaya göre ilk anda belirlenemeyen bir nedenden dolayı ikili arasında başlayan tartışma üzerine Bekir Y., otomobili Emlak Konutları Mevkii Önerler yolu üzerinde boş bir araziye çekti. İkili arasında tartışma burada da devam edince, Bekir Y., yanında taşıdığı tabancayla Esen D. adlı genç kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri de boynuna isabet eden Esen D. olay yerinde hayatını kaybederken Bekir Y. öldürdüğü genç kadını ve kiralık olduğu belirlenen otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Polise ekiplerince yakalanan katil zanlısı Bekir Y., Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.