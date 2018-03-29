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Genç Kırgız kadından 12 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen 26 yaşındaki kadından 12 gündür haber alınamıyor.Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen 22 yaşındaki Albina Şarşenbek’ten 22 gündür haber alamayan ailesi, sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanları vererek kızlarını aramaya başladı.

Genç Kırgız kadından 12 gündür haber alınamıyor

Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen 26 yaşındaki kadından 12 gündür haber alınamıyor.
Kırgızistan’dan çalışmak üzere Antalya’ya gelen 22 yaşındaki Albina Şarşenbek’ten 22 gündür haber alamayan ailesi, sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanları vererek kızlarını aramaya başladı. Genç kadının 2 çocuğu olduğu ve çocuklarını Kızgızistan’da annesi ve babasına emanet ederek Türkiye’ye geldiği belirtildi. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert’e ulaşarak yardım isteyen aile kızlarının bulunmasını istedi.

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