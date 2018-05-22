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Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 05:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan 18 yaşındaki Ş.S., “Seni Münevver gibi öldürüp parçalarım, çöpe atarım” diyen babasının arkadaşı Ş.E. tarafından tecavüze uğradı. Genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ş.E. hakkında 3 yıl sonra dava açıldı.

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

İstanbul'da ikamet eden 18 yaşındaki Ş.S., 3 yıl önce ramazan ayında babasının isteği üzerine elbiselerini ütülemek için 70 yaşındaki Ş.E.’nin evine gitti. Bir süre sonra Ş.E., genç kızın ardından eve geldi ve kapıyı kilitledi. Ütü yapan Ş.S.’den kendisiyle birlikte olmasını isteyen yaşlı adam, dirençle karşılaştı. Bunun üzerine “Seni Münevver Karabulut gibi yaparım” diyerek gözdağı veren Ş.E., bütün yalvarışlara rağmen, genç kıza cinsel istismarda bulundu.

BABASI TECAVÜZCÜYLE EVLENDİRMEK İSTEDİ

Evden çıkınca kendi evlerine koşan genç kız, yaşananları babasına anlattı. Baba, kızının aynı zamanda arkadaşı olan Ş.S. ile evlenmesini istedi. Tecavüzcüsüyle evlendirilmesine karşı çıkan Ş.E., şikayetçi oldu. Genç kız ifadesinde, “Ş.E. önce bana sarıldı. Tepki gösterince şaka yaptığını söyledi. Oturduk bir süre konuştuk. Bana halının altındaki paraları gösterdi. Sonra da benimle birlikte olmak istedi. Ben karşı çıkınca ‘Seni Münevver Karabulut gibi öldürürüm. Parçalara bölerim, çöp poşetine koyarak çöpe atarım. Seni kimse bulamaz’ şeklinde sözler söyledi. Elimi yüzümü yıkadım. Bir süre kendisine direndim. Sonra korktum, direnemedim” dedi.

"BABAMA PARA VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre annesinin bu yüzden babasından boşanmak istediğini belirten genç kız, “Tecavüze uğradığım gün babamın parası yoktu. Fakat o gece anneme 500 TL verdi. Bu parayı babama Ş.E.’nin verdiğini düşünüyorum” dedi. Savcılık Ş.E. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açtı. 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Ş.E. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar tecavüz taciz istanbul

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