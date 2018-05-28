Genç kız çatıdan atlayarak intihar etti

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Emine Y. (17), 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi'ndeki yaşandı. Şevket Tokuş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında, korkulukların kenarında oturan Emine Y.'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine gelmeden genç kız kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Emine Y.'ye, ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Emine Y., doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Emine Y.'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için morga gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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