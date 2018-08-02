Genç kız kendini ağaca asarak intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bunalımda olduğu iddia edilen Beyza E. (16), kendisini iple ağaca asarak intihar etti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Ketendere Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Bunalımda olduğu ileri sürülen Beyza E., kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Genç kızın cansız bedenini gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Beyza E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen baba Mustafa E. ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Beyza E.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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