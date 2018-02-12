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Genç kız tecavüze uğradığını iddia etti

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, genç kızın kaçırılak ormanlık alanda tecavüze uğradığını iddia etmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, genç kızın kaçırılak ormanlık alanda tecavüze uğradığını iddia etmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı.
Bu akşam saatlerinde Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre alkollü olan 26 yaşındaki U.A. ve 36 yaşındaki T.M., 19 yaşındaki S.Y. isimli genç kızı kaçırdı. Issız bir alana götürülen genç kız, iddiaya göre T.M tarafından tecavüze uğradı. U.A. ise gözcülük yaptı. Daha sonra iki kişinin elinden kurtulan genç kız kaçarak jandarma gitti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonrasında yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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