Genç kıza kabusu yaşattı!

Kadıköy’de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki İdil Ç., 2 ay önce sevgilisi Furkan Polat’tan (32) ayrıldı. Ancak eski sevgili bu ayrılığı kabullenmeyerek genç kızı rahatsız etmeye devam etti. Genç kızı ikna edemeyince de 11 Ocak Perşembe gecesi eline aldığı tüfek ile İdil ailesiyle kaldığı eve rastgele ateş etti. Genç kız ve evdekiler panikle kendilerini yere atıp kurşunlardan korunmaya çalışırken bir yandan da telefonla 155 polis hattını arayarak yardım istedi. Polisin olay yerine gelmesiyle saldırgan Furkan Polat gözaltına alınıp savcılığa sevk edildi. Savcılık ta şüpheliye adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’de savcılığının talebini kabul ederek Furkan Polat’ın, adli kontrol tedbirleri çerçevesinde serbest bırakılmasına karar verdi.
Suç makinesi çıktı
Genç kızın avukatı Cesim Parlak ise genç kız adına karara itiraz ederek adli kontrol kararı yerine tutuklanma yönünde karar verilmesini talep ederek dilekçesinde şunları dile getirdi;
Furkan Polat adli kontrolle serbest kalmış, Aile Mahkemesi kararıyla da Furkan Polat hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir. Ancak saldırgan müvekkilimin telefonuna mesaj atarak kendisini tehdit etmeye devam etmiştir. Müvekkilim de öldürülme korkusuyla evden dışarı çıkamamaktadır. Yaşanan bu hukuk skandalı sonrası müvekkilim ‘Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?’ diye isyan ederken şüphelinin uyuşturucu ve alkol bağımlılığından ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğunu UYAP’tan aldığımız kayıtlarla öğrenmiş bulunmaktayız. Tutuklama verilmediği takdirde müvekkilimin can güvenliği tehlikeye düşecektir. Bir kadın cinayeti daha yaşanmaması için mahkemelerin harekete geçmesi gerekmektedir.
(Vatan)
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