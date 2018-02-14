Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki, genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp, tartakladı.

Sinirlerine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı.

Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.