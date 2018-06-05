Genç kıza taciz şüphelisini linç etmeye kalktılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Kadir I. (46), kızını telefonla taciz ettiği öne sürülen Tamer Ç.'yi çekiçle vurup, tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayı duyan vatandaşların lincinden Tamer Ç.'yi (34) polis kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Kadir I., kızını telefonda taciz eden Tamer Ç.'yi lokantada yemek yerken gördü. Burada Kadır I. ile Tamer Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir I., Tamer Ç.'yi çekiçle vurup, yanındaki ruhsatlı tabancasıyla da ateş ederek bacağından yaraladı. Bu sırada olayı duyan vatandaşlar Tamer Ç.'yi linç etmek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, vatandaşları güçlükle sakinleştirirken, Tamer Ç., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kadir I. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kadir I. ifadesinde, kızını taciz ettiği için Tamer Ç.'ye ateş ettiğini söyledi.
Öte yandan, Tamer Ç.'nin İstanbul'da yaşadığı, bazı zamanlar Kahramanmaraş'a gelerek otellerde kaldığı belirlendi.
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