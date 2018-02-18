Genç kızı adım adım takip etti! Apartmanda dehşet!

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Zeytinburnu’nda bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi E.Ö. (19) dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs sessiz bir şekilde E.Ö.’yü adım adım takip etmeye başladı. Üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. İkinci kata geldiğinde takip edildiğini anlayan talihsiz kız kendisini takip eden şahsa yol verdiği sırada bir anda saldırıya uğradı. Saldırganın ağzını ve burnunu kapatması üzerine şüpheliye tekme atan ve çığlıklar atmaya başlayan genç kızın yardımına komşuları yetişti.

SALDIRGANI KOVALADILAR



Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri apar topar genç kızın yanına gelerek durumu sordular. Ardından bina çıkışına doğru kaçan şüpheliyi gören bina sakinleri, saldırganın peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.