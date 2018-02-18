HABER

Genç kızı adım adım takip etti! Apartmanda dehşet!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi bir kızı sokak sokak takip eden kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu apartmana giren genç kıza bir anda saldırdı. Çığlık sesleri duyan komşuları kızın yardımına koşarken şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganın kızı takip ettiği anlar sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına yansırken, kızın ailesi şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Zeytinburnu’nda bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi E.Ö. (19) dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs sessiz bir şekilde E.Ö.’yü adım adım takip etmeye başladı. Üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. İkinci kata geldiğinde takip edildiğini anlayan talihsiz kız kendisini takip eden şahsa yol verdiği sırada bir anda saldırıya uğradı. Saldırganın ağzını ve burnunu kapatması üzerine şüpheliye tekme atan ve çığlıklar atmaya başlayan genç kızın yardımına komşuları yetişti.

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişmeGenç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

SALDIRGANI KOVALADILAR

Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri apar topar genç kızın yanına gelerek durumu sordular. Ardından bina çıkışına doğru kaçan şüpheliyi gören bina sakinleri, saldırganın peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.

Otobüste sevgilisi başını omzuna koydu diye yumruk yediOtobüste sevgilisi başını omzuna koydu diye yumruk yedi

Çığlıkları duyarak kapıyı açan bina sakini Aziz Sefa Hamioğlu, “Cuma saatleriydi, cuma namazına hazırlanıyorduk. Apartmanda oturan komşumuzun ikinci kat civarlarından çığlık sesini duydum. Ardı ardına çığlık seslerini duyunca apar topar kapıyı açtım ve aşağıya inen birisini gördüm. Sonra komşumuzun merdivenlerde oturduğunu görüp bir şey olduğunu anladım ve apartmanın çıkışına doğru koşmaya başladım. Şahıs köşeyi döndü hemen peşinden koştum ama cuma vakti olduğu için kalabalığın arasından onu seçemedim ve kayboldu” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız evine giderken geçtiği sokaklar üzerinde şüpheli tarafından takip ediliyor. Oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde kendisini adım adım takip eden şüpheli genç kız apartmana girdikten hemen sonra apartmana giriyor. Bir süre sonra apartmandan hızlıca inen şahsın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul taciz

En Çok Okunan Haberler

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!

Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay

Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Devletin çare bulması lazım! Caydırıcı hiçbir ceza yok! Millet cezayı kendisi mi versin?
bize verin böyeleri . gereğini yapalım
ulkeye bak be. kanim donuyor artik haberleri okurken
Mahalle de çok kalabalık vesselam... Çocuklarımızı kafamız rahat şekilde bir yere gönderemiyoruz ne yapalım koruma mı tutalım artık yoksa işi gücü bırakıp çocuklarımızla mı hareket edelim.?
kanı bozuk oçlere idam gelsin herkesin annesi bacısı kızı var bu tür olayları bitmesi için idam lazım
Kız öğrenci evinde outrsa bu sağlıkta bir şekilde eve girmeyi basarsa belki de cinayet olacak.. ama bu şahidi hakimler salacaklar o yüzden polisler boşa emek harcamasını zaten salinacak
Diğer Haberler
Yatakta ölü bulunan kadının uyuşturucudan öldüğü iddiası

Yatakta ölü bulunan kadının uyuşturucudan öldüğü iddiası

Nizip'te kaçak 188 şişe viski ele geçirildi

Nizip'te kaçak 188 şişe viski ele geçirildi

Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem'in ölümünde ihmal görülmemesine itiraz

Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem'in ölümünde ihmal görülmemesine itiraz

Bafra’da huzur denetimi

Bafra’da huzur denetimi

Ordu’da baca yangını

Ordu’da baca yangını

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.