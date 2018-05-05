Genç kızı kurtarırken ırmakta kaybolan Cihan'ın cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün ırmağa düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isterken girdaba kapılarak kaybolan Cihan Toplar'ın (25) cansız bedenine ulaşıldı. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, dün saat 18.00 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. 100 METRE İLERİDE BULUNDU Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Yeni yapılan yaya köprüsü yakınında Yukarı Pazarcı Mahallesi tarafından bulunan Cihan Toplar'ın cenazesi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Cihan Toplar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

