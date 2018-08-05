Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtarmaya çalışan 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kıza yardım etmek isteyen İsmet Menteş ve Samet Kenan (27), kızı kurtarmaya çalışırken suda bir anda gözden kayboldu. Çevredekiler ile ihbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren genç kızı ile Menteş ve Kenan’ın denizden çıkarttılar. Genç kız ve İsmet Menteş ayakta tedavi olurken, Samet Kenan 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Menteş’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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