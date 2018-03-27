Genç kızı zorla kaçırmak isteyen şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir genç kızı zorla arabaya bindirerek kaçırmak isteyen şahıs tutuklandı.
İki gün önce Fatih Mahallesi Büyükpark önünde E.D.(20) isimli genç kızı, A.Ö.(28) ve A.D.(30) zorla arabaya bindirerek olay yerinden uzaklaşmışlardı. Bir ihbarcının 155’i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe almış, ’dur’ ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonunda ele geçmişti. Ekipler şahısları yakalarken, otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Genç kızın şikayetçi olmasına rağmen A.Ö. ve A.D. ifadeleri sonra alınmak üzere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan şahıslardan A.Ö. hakkında cumhuriyet savcılığı yakalama emri çıkarttı. Gözaltına alınan A.Ö. sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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