Genç kızın cep telefonunu çalan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da alışverişe çıkan İ.K.'nin (17) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Fatih Çelik'i (28), giydiği büyük numara ayakkabısı ele verdi.
Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, genç kızın cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre cep telefonun olmadığını fark eden İ.K. polisi aradı.
Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi.
Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!
İkinci kez birlikte olmak istediği kadını öldürdü
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum