Genç kızın çeyiz setini de çalmışlar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hırsızların bağ evinden çaldığı çeyiz seti, jandarma ekipleri tarafından bulunup düğün hazırılğı yapan genç kızın annesine teslim edildi.

Bağ evlerinde oturan vatandaşların Ramazan ayı nedeniyle kent merkezindeki evlerine gelmesini fırsat bilen hırsızlar, İpekli mevkiinde bulunan 10 bağ evinden çeşitli eşyalar çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler Gazi G. ve Uğur B.'yi geçen hafta yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin gösterdiği evde yaptıkları aramada çalıntı müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü buldu. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. İki şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelilerin tutuklanmaları sonrası da jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Aynı kişilerin Ahmet E.'ye ait eve girerek düğün hazırlığı yapan nişanlı Funda E.'nin içinde 84 parça yemek takımı, 49 parça kahvaltı takımı, saç maşası, masa örtüsü, dantel örtü takımı bulunan çeyiz setini de çaldıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri belirlenen başka bir adreste yaptıkları aramada çalınan çeyiz setini de dün buldu. Jandarma çalınan çeyiz setini kızın annesi Yücel E.'ye teslim etti.

Kızının çeyiz setini jandarmadan teslim alan Yücel E., "Hırsızlar bağ evindeki kızımın çeyiz setini çalmışlardı. Jandarmaya müracaat ettik ve hırsızların yakalanmasını istedik. Sağ olsunlar onlar da sıkı bir çalışma yaparak kızıma ait çeyiz setini bulup, bize teslim ettiler. Allah her zaman yardımcıları olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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