Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

Adana'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren genç kız, komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Beyza A. (21) sevgilisinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada bir süre oturan ikili kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sevgilisi Fatma Beyza A.'yı darp etmeye başladı. Genç kız çığlık atıp, ağladı. Komşuları ise çığlık sesi üzerine 155 polis imdat hattını arayarak, "Komşuda bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor" diye ihbarda bulundu.
Bu arada genç, Fatma Beyza A.'yı darp etmeye devam etti. Olay yerine gelen polis, genç kızı kanlar içinde bulurken, zanlıyı da gözaltına aldı.
Genç kız çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sevgilisi polis merkezine götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. (İHA)
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