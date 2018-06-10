HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.A. 2017 yılının Şubat ayında karda kayıp düştü. Sert bir şekilde kalçasının üstüne düşen genç kız kalçasında bir ağrı hissetmeye başladı. Eve gittiğinde bir kalem ucu gören genç kız ağrısının nedenini buna bağladı ancak geçmeyince doktora gitti.

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Röntgen filminde de bir sorun çıkmayan genç kıza doktorlar ağrısının zamanla geçebileceğini söyledi. 15 ay boyunca ağrısı devam edince genç kız birçok hastaneye gitti ve en sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Burada ameliyat edilen genç kızın kalçasına 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalem girdiği ortaya çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, "Meslek hayatımda böyle bir olaya şahit olmamıştım" dedi.

KURŞUN KALEM RÖNTGENDE BELLİ OLMADIĞI İÇİN TESPİT EDİLEMEDİ

15 ay boyunca kalçasında bir kurşun kalem ile yaşayan genç kızın doktoru Prof. Dr. Aydın,

Aameliyatı şöyle anlattı: "Hastamızın oturduğunda ağrısı oluyordu. Daha önce birçok doktora gitmiş ve bu ağrının sebebi anlaşılamamıştı. Çok şiddetli ve bazen geceleri bile uyandıran ağrılar yaşamış. Hastayı muayene ettiğimizde kalem olduğuna dair bir bulgu yoktu ancak hasta buzda düştüğünü ve düşme sırasında kalem ucunun batmış olabileceğini bize ifade etti. Röntgende normalde biz metal cisimleri görebiliyoruz ancak bu bir kurşun kalem olduğu için röntgende çok net bir şey görünmüyordu. Hastanın MR'ını çektik ve orada tümör benzeri bir oluşum gördük. Ne olduğu konusunda bizim de bir fikrimiz olmadı o an ve hastayı ameliyata aldık. Ameliyata aldıktan sonra içeriden Yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalemin bütün bir şekilde oraya girdiğini gördük. Açıkçası ben de meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Hastadan bu cismi çıkardık ve sağlığına kavuştu."

genc-kizin-kalcasindan-cikti-doktorlar-inanamadi-karda-kayip-dusunce--11674954

FELÇ DE OLABİLİRDİ

Hastanın birçok hastaneye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, daha önce röntgen ile tanıya gidildiği için tespit edilemediğini söyledi ve "Çok karşımıza çıkan bir durum olmadığı için bu tarz bir batmanın nedeni gözden kaçmış" dedi.Bacakta kurşun kalemin girdiği bölümde önemli sinirlerin de olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Eğer o bölgedeki sinirlerden biri hasar almış olsaydı ciddi bir felç durumu olabilirdi. Ancak böyle bir şey yaşanmadı ve hastamız normal bir şekilde sağlığına kavuştu" dedi.

2

"AMELİYATTAN SONRA AĞRILARIM YOK OLDU"

15 ay boyunca kurşun kalem ile yaşayan ve ağrılarına uzun süre çözüm bulamadığı için psikolojisi bozulan H.A. ise komşularının kendisine yanlışlıkla çarpması sonucu kayıp düştüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Evden çıkarken komşumuzun kızının yanlışlıkla çarpması sonucu düştüm. Okula giderken aynı gün bir kez daha düştüm. Sonra okuldan çıkıp hastaneye gittim. Birçok hastane ağrılarımın nedeni konusunda net bir şey söylemedi. Daha sonra Prof. Dr. Nuri Aydın ameliyatımın düşük riskli bir ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyat olduktan sonra da ağrılarım yok oldu." (DHA)

1


PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattıEskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Hakkari'de gençler arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis yaralandıHakkari'de gençler arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kurşun kalem genç kız kalça

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Okuyucu Yorumları 2 yorum
şehir hastahaneleri yapacağınıza işine saygılı bilgili doktor yetiştirin,yetersiz bilgileri yüzünden bir sürü masraf yapılıyor,özel hastahaneye döndürüyorlar
geçmiş olsun
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.