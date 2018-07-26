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Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Malatya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki genç kızın karnında tespit edilen 6 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurun Tuğçenur Kuzeyi, her seferinde reçetesine yazılan mide ilaçlarını kullandı ancak hiçbir ilaç Tuğçenur’un ağrılarını dindirmedi. Son olarak kentteki özel bir hastaneye giden genç kız, burada tedavi altına alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin tarafından muayene edilen, tetkik ve tahlilleri yapılan hastanın karnının içini dolduran ve sağ yumurtalıktan köken alan kitle olduğu saptandı.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Acilen ameliyata alınan Tuğçenur Kuzeyi’nin karnından 3 saat süren ameliyatın ardından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası vücudundan çıkan parçayı görünce neye uğradığını şaşıran genç kız kısa sürede sağlığına kavuştu.

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Başarılı bir ameliyat yapıldığını aktaran Dr. Übeyt Akçin, “Daha yeni adet dönemleri başlayan bir hastamız, bize başvurduğunda karnında bütün karnını dolduran 6 kiloluk bir kitlesi mevcuttu. Daha önce hastaneye mide ağrısı şikayetleri ile gidip mide ilaçları kullanan bir hastaydı. Biz tanımızı koyduktan sonra kızımıza güzel bir ameliyat yaptık ve 6 kg’lık kitlesinden kurtuldu. Çok şükür rahim ve yumurtalığı sağlıklı, ilerki dönemlerde herhangi bir problem yaşamayacak” ifadelerini kullandı.

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KADINLARA YILLIK KONTROL TAVSİYESİ

Kadınların mutlaka yıllık kadın-doğum kontrolünden geçmesi gerektiğini aktaran Akçin, “Bu tür hastalarımızda erken tanı her hastalıkta olduğu gibi bunda da önemli olup kadın hastalarımız yaşları kaç olursa olsun mutlaka yıllık kontrol yaptırmalılar” şeklinde konuştu. (İHA)

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Malatya genç kız Kitle ameliyat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kız artık baya hafiflemiştir :D bedavadan 6 kg vermiş :D
kadından, insandan tiksindim be, bu ne biçim haber!..
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