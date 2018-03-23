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Genç kızın kendisini av tüfeğiyle vurduğu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kendisini av tüfeğiyle karnından vurduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, sabah saatlerinde Yenicami Mahallesi 1328 Sokak’ta bir evde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kendisini av tüfeğiyle karnından vurduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Yenicami Mahallesi 1328 Sokak’ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akşam ailesi ile tartışan M.C. (18) odasında yalnız kaldığı sırada av tüfeği ile kendini karın boşluğundan vurdu. Silah sesini duyan ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Konya’ya sevk edildi.

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