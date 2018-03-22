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Genç kızın ölümüne sebep olan kamyon şoförü serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

Samsun’da motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü, mahkemece serbest bırakıldı.Dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde motosikletiyle yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki Ayşegül Yurt’a, kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen Erdoğan Y.

Samsun’da motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü, mahkemece serbest bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde motosikletiyle yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki Ayşegül Yurt’a, kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen Erdoğan Y. idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kırmızı ışıkta geçerek genç kızın ölümüne sebep olan ve Dikbıyık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Erdoğan Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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