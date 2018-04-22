Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Alınan bilgiye göre, Erol Bağ (53) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye Karayolu 29’uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Polat (22) ve Salim Yapıcı (21) yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Erol Bağ ve Gizem Polat hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Salim Yapıcı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Gizem Polat'ın, arkadaşlarıyla otostop yaparak Fethiye'ye tatil için geldiği ve aracı yolda otostop çekerek bindiği ortaya çıktı. Kaza sonrası aracın hız göstergesinin 130’da takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Erol Bağ'ın cesedi Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerine gelen Fethiye Cumhuriyet Savcısını yaptığı ön incelemenin ardından Bağ ve Polat'ın cesetleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.