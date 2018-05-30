Genç kızın pardesüsü motosikletin tekerleğine sıkıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Levent K. (45) ile kızı Betül K. (16) yaralandı. Kazanın Betül K.'nin pardesüsünün tekerleğe sıkışmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Hizmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Levent K. yönetimindeki 26 PT 651 plakalı motosiklet, sürücünün arkasında oturan kızı Betül K.’nın pardesüsü arka tekerleğe sıkışınca devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüs Levent K. ile kızı Betül yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Betül K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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