Genç kızın pompalı tüfekle yaralanmasında 3 şüpheli serbest

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 3 gün önce dere kenarında Semanur Akyıldız'ın (20) pompalı tüfekle vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan yanındaki 3 genç, serbest bırakıldı
Olay, 4 Temmuz günü Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur Akyıldız (20), at barınaklarının karşısında dere kenarında 3 erkek arkadaşıyla birlikte otururken, arkadaşlarının iddiasına göre nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden ve yüzünden yaralandı. Genç kız, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili Akyıldız'ın yanındaki Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) gözaltına alındı. Erdal D. ve Ramazan Ç. savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü’nden, adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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