Genç kramponlar zorlu basamakları tek tek çıktı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, hafta sonu katılacağı Türkiye Futbol Federasyonu U16 Kategorisi 2. Etap Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Genç kramponları zorlu maçlar öncesinde misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara moral desteği vererek tavsiyelerde bulundu.

2017-2018 sezonunda U16 yerel liginde elde ettiği il şampiyonluğunun ardından Adana ilinde katıldığı Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında da namağlup şampiyonluğunu ilan eden ve bu sonuçla kategorisinde Türkiye genelinde ilk 20 takım arasına girmeyi başaran yeşil-siyahlı kramponlar, gözünü dörtlü finale dikti. Zorlu viraj öncesinde şampiyon kramponları makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon kramponların futbolla tanıştıkları ilk günden bu yana gelişim süreçleriyle ilgili teknik adamlardan bilgi aldıktan sonra sporcu öğrencilere zorlu şampiyona öncesi moral desteği vererek spor yaşamları ve akademik hayatlarıyla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"Sporcularımızın gelişim süreçlerini yakından takip ediyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan U16 Kategorisi 2. Etap Türkiye Şampiyonasına katılacak olan yeşil-siyahlı kramponları Kahramanmaraş’a uğurlayan Başkan Fadıloğlu, şampiyon sporcularla bir araya geldiği buluşmada Şehitkamil Belediyesi çatısı altında farklı branşlarda faaliyet gösteren tüm sporcu öğrencilerin akademik ve spor alanında gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, uğurlama töreni esnasında yaptığı konuşmada,

"Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, faaliyete geçtiği ilk günden bu zamana kadar çok şükür amaçlarına, hedeflerine uygun bir şekilde Gaziantep ve Türk sporuna hizmet ediyor. Akademi çalışmalarıyla her yıl yüzlerce çocuğumuz yeşil sahada buluşuyor. Bu mecrada aldıkları temel eğitimler sonrası futbol serüvenlerinde müsabık takımlarda devam etme fırsatı elde eden futbolcularımız, 6 farklı yaş grubunda müsabakalarda forma giyme fırsatı elde ediyor. Elde ettikleri başarılı sonuçlar neticesinde Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında Gaziantep’i temsil etme fırsatı elde eden genç kramponlar, zorluk derecesi yüksek olan şampiyonlarda önemli tecrübeler kazanıyorlar. Nitekim 2002 yaş gurubunda bu gün misafir ettiğimiz sporcu öğrencilerimizden oluşan takım bu çalışmanın en güzel örneği. Henüz 15- 16 yaşında olmalarına rağmen 8-9 yıldır tesislerimizde eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerimiz var. Yeşil-siyahlı ekip, elde ettiği sportif başarıların yanı sıra her dönem Gaziantep’te ve çevre illerde faaliyet gösteren profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına futbolcular da gönderdi. Şehitkamil Belediyesi çatısı altında farklı branşlarda faaliyet gösteren tüm sporcu öğrencilerimizin akademik ve spor alanında gelişim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Teknik ekiplerimiz bu konuda özel çalışmalara imza atıyorlar. Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecek olan U16 Kategorisi 2. Etap Türkiye Şampiyonası öncesinde ekibimize yürekten başarılar diliyorum. İnşallah bu etabı da geçer ve Türkiye’de ilk 4 takım arasına girmeyi başarırlar. Branşı ne olursa olsun sporcu öğrencilerimizin topluma yararlı bireyler olmalarını arzu ediyoruz. Tüm çabamız bu yönde. Ümit ediyorum ki ilerleyen yıllarda birçok branşta ülkemizi uluslararası mecralarda başarıyla temsil eden sporcularımızı hep birlikte izler ve destekleriz" diye konuştu.