Genç mühendisin korkunç sonu!

Olay, İstanbul Bursa İzmir otobanı merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş viyadüğünün altında meydana geldi. 25 yaşındaki İlkcan Asena Çerçi idaresinde 34 PH 2925 plakalı otomobil, yağmurlu havada seyir halindeyken kontrolden çıkarak, viyadük altında arıza yapan 06 GB 9050 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracın motoru ve aküsü metrelerce ileriye savruldu. Aracın sürücüsü İlkcan Asena Çerçi (25) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Kayseri’den gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlayan Çerçi’nin 2 Şubat Cuma günü ‘Açina Mühendislik Plan Proje Taahhüt’ adı altında kendi iş yerini kurduğu öğrenildi.
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