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Genç mühendisin korkunç sonu!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Bursa’da genç kadın sürücünün kullandığı otomobil, otobanda arıza yapan ve park eden kamyona arkadan çarptı. Kazada 25 yaşındaki mühendis olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç mühendisin korkunç sonu!

Olay, İstanbul Bursa İzmir otobanı merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş viyadüğünün altında meydana geldi. 25 yaşındaki İlkcan Asena Çerçi idaresinde 34 PH 2925 plakalı otomobil, yağmurlu havada seyir halindeyken kontrolden çıkarak, viyadük altında arıza yapan 06 GB 9050 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracın motoru ve aküsü metrelerce ileriye savruldu. Aracın sürücüsü İlkcan Asena Çerçi (25) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Kayseri’den gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlayan Çerçi’nin 2 Şubat Cuma günü ‘Açina Mühendislik Plan Proje Taahhüt’ adı altında kendi iş yerini kurduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza İlkcan Asena Çerçi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bursa da yağmur yağıyor kaç gündür. ıslak zeminde araç sürücüleri çok yavaş olmalı. aracınızın kalitesine güvenmeyin. kayan aracı kontrol etmek zor oluyor heyecan yaparsanız paniklerseniz dahada zorlaşır. Genç kardeşimize Allah rahmet eylesin. başları sağolsun Severin ailesinin
Allah rahmet eylesin geride kalan ailesine Allah sabırlar versin
KAMYON YOLUN ORTASINDA MI DURUYOMUŞ ? İNSTAGRAMDA FACEDE CANLI YAYIN YAPMAKTAN YOLA BAKAN MI VAR... GEÇMİŞ OLSUN. ALLAH RAHMET EYLESİN.
Üzüldüm ya Allah rahmet eylesin.. daha yeni iş hayatına atılmış senelerce okumuş çabalamış tam hayata atıldım derken olanlara bak... Allah geride kalanlara sabır versin.
ALLAH RAHMET EYLESİN TECÜBESİZ OLDUĞUNU UNUTUP SÜRAT YAPANLARDAN SANIRIM .
almayın şu teneke fransız arabalarını canınızın hiç mi değeri yok.
Araçta yeni kasa Honda.Az evvel oradan geçtim.Honda çok güvensiz bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi.
off ya gene trafik laneti içimiz karardı be..rabbim cennetine kabul eylesin gencecik güzelliği...ailesine sabırlar dilerim.
ALLAH RAHMET EYLESİN,AKRABALARINA,SEVENLERİNE SABIRLAR VERSİN. Trafik kazalarında maalesef hem can hem mal kayıpları arttıkça artıyor,ibret almayı,kural ve kaidesine göre araç kullanmayı maalesef belli bir kısmımız beceremiyor.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.
fotografla kaza yapanın alakasini anlamadım fotograftaki sharapova değil mi
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