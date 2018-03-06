Genç oyuncu hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii’nde kılınacak.
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı
Uçurumdan gelen esrarengiz ses sonu oluyordu
İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum