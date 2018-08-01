Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Sağanak yağışlar sele yol açmakla kalmıyor, yıldırım düşmesi sonucu can kayıplarına da neden oluyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız (27) tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan olayda ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) isimli vatandaşlar da yaralandı. Yararlıların tedavileri hastanede sürüyor.
Dünyaevine girmek için hazırlığı yaptığı belirtilen Savcı Yıldız’ın 5 Ağustos da düğünü olacaktı.
İHA
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