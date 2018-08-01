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Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Karabük’te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Sağanak yağışlar sele yol açmakla kalmıyor, yıldırım düşmesi sonucu can kayıplarına da neden oluyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız (27) tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olayda ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) isimli vatandaşlar da yaralandı. Yararlıların tedavileri hastanede sürüyor.

4 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Dünyaevine girmek için hazırlığı yaptığı belirtilen Savcı Yıldız’ın 5 Ağustos da düğünü olacaktı.

İHA

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