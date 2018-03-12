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Genç sürücü kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde orta refüje çarparak takla atan otomobildeki Necip Demir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.  Kaza saat 21.00 sıralarında Eski Çine Mahallesi'nde meydana geldi.

Genç sürücü kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde orta refüje çarparak takla atan otomobildeki Necip Demir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 sıralarında Eski Çine Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Demir yönetimindeki 48 NZ 390 plakalı otomobil, döner kavşakta yol aldığı sırada, sürücüsünün başka otomobile çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil takla atarak devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genç sürücü kazada öldü

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